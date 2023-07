A Roma apre Allegrío, nuova food experience in via Veneto

Ha inaugurato il 18 maggio scorso, nel cuore di Roma, Allegrío, la nuova destination place di ambient food internazionale, dove si fondono armoniosamente food experience, lifestyle e home decor. Il locale, che ha aperto le sue porte in Via Vittorio Veneto 114, simbolo della Dolce Vita romana, è stato realizzato da Sabrina Corbo, creative director italo-britannica con la passione per l’arte, l’architettura e l’interior design la quale ha voluto creare nella Città eterna un concept innovativo in cui è protagonista la cucina italiana contemporanea. "Allegrío è gioia di vita, è la forza del Sole che illumina la nostre giornate” afferma Sabrina Corbo.

Ogni stato d’animo ha il suo punto d’incontro, la sua atmosfera, il suo menù. Il logo di Allegrío è caratterizzato da un sole dalle quattro anime che corrispondono alle quattro sale del ristorante: joyful, lucky, intrepid, in love. Per questo progetto Sabrina Corbo ha chiamato a lavorare con lei le migliori maestranze della tradizione italiana: artigiani, artisti hanno interpretato la sua visione per creare un’esperienza compiuta. Ad accogliere gli ospiti il sole di Allegrío, che si erge sulla parete centrale della lounge, dove lo scultore bronzista Marco Riccardi, ha realizzato il lungo bancone in legno e bronzo. Il progetto di illuminazione è realizzato dall’architetto Massimiliano Baldieri. Ma è la luce di un altro artista, Moritz Waldemeyer, light designer britannico-tedesco di fama internazionale, a creare con la sua installazione 'Where the Stars Align', un’atmosfera che accompagna gli ospiti verso i diversi mondi di Allegrío.

Sabrina Corbo nella sua ricerca quasi maniacale, ha scelto per le carte da parati e per i tessuti d’arredo la migliore tradizione dell’home decor. Inglese è il brand che ha realizzato i wallpaper delle quattro sale. I decori e i disegni dipinti a mano sono ispirati ai diversi temi delle quattro aree, come i melograni per la stanza joyful o le stelle dorate per quella dedicata alla fortuna. Italiana è invece l’azienda che ha realizzato la carta da parati per la lounge: dal grande effetto scenico, è stata progettata con una tecnica digitale che riproduce la dimensione del colore dell’alba. Nella sala in love, dedicata all’amore, l’effetto trompe l’oeil è dato da 500 rose di porcellana di Capodimonte realizzate dalla storica bottega napoletana Barra del 1922. Ambientazione diversa per la stanza lucky. Lello Esposito, scultore e artista partenopeo con la sua installazione site specific, rappresenta grandi e piccole sculture in bronzo dorato, come il sole, le sirene, i corni, le maschere e San Gennaro. Iconiche figure che raccontano la più significativa città mondo, Napoli.

La colazione è a cura del Pastry Chef Mario di Costanzo, segue poi il business lunch, cena e dopocena presentano un dink list firmata da Alessio Navacci e Riccardo Martellucci. In cucina la squadra è capitanata dall’executive chef Daniele Creti e dal sous chef Marco Melatti, mentre la sala vede la direzione condivisa di Eligio Schirru e Davide Gelormini, sommelier delle quattro sale. Ogni stanza ha il suo menù con i suoi piatti.