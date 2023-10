A Roma apre Punto Impresa Digitale della Cciaa, spazio a disposizione cittadini e imprese

Dal 2 ottobre sarà operativo, in Via Appia Nuova 214, il Punto Impresa Digitale (Pid) della Camera di Commercio di Roma: un nuovo spazio a disposizione di imprese e cittadini per ampliare e rendere maggiormente fruibile l’erogazione dei servizi digitali promossi dall’Istituzione camerale, come il rilascio dello Spid e della Firma digitale/Cns o l’attivazione del Cassetto digitale dell’imprenditore. Presso gli sportelli del Pid sarà, inoltre, possibile ricevere tutte le informazioni relative ai contributi e gli incentivi che la Camera di Commercio di Roma mette a disposizione delle imprese del territorio, come ad esempio i bandi “Voucher Digitali”, “Sviluppo Impresa”, “Nuove Imprese”, “Idea Innovativa” (per una nuova imprenditorialità al femminile), “Certificazione Competenze” e il bando “ITS Academy” (borse di studio).

“Il Punto Impresa Digitale di Via Appia Nuova – afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - è un’ulteriore testimonianza dell’impegno della nostra Istituzione nei confronti del tessuto imprenditoriale locale. Non a caso abbiamo scelto di aprirlo in un quartiere densamente popolato per offrire un concreto servizio di prossimità a tutti coloro che ne hanno bisogno. Verranno fornite informazioni sulle attività dell’Istituzione e sui servizi a disposizione delle imprese. Si tratta di un’importante opportunità per aumentare e migliorare la digitalizzazione del nostro sistema imprenditoriale”.

Il Punto Impresa Digitale di Via Appia Nuova sarà aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 (il giovedì fino alle 18). Per il rilascio dello Spid, della Firma digitale/CNS e l’attivazione del Cassetto digitale dell’imprenditore non è necessario prendere un appuntamento, è sufficiente presentarsi direttamente in Via Appia Nuova, 214.