A Roma l’incontro ‘Costruire il Futuro: strategie e opportunità della Previdenza Complementare’

Promuovere un confronto costruttivo per individuare le esigenze avvertite dai giovani in tema di previdenza integrativa passando per la formazione, strumento fondamentale per la diffusione di una cultura previdenziale. È stato questo il fulcro dell’incontro "Costruire il Futuro: strategie e opportunità della Previdenza Complementare", promosso dall'On. Walter Rizzetto. L’incontro ha riunito Istituzioni, imprese e professionisti del risparmio e ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni che si sono confrontati e hanno raccolto le proposte sviluppate all’interno dell’iniziativa Previverso, il Welfare Action Lab nato per iniziativa di Arca Fondi Sgr e di Talents in Motion, che mira a promuovere la consapevolezza previdenziale tra i giovani.