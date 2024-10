A San Francisco il primo Innovation Zone Forum di Terna

Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale, ha organizzato, a San Francisco l’Innovation Zone Forum, la prima iniziativa del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, che ha visto riuniti startup, player dell’energia europei e statunitensi e investitori americani, per un confronto costruttivo sulle sfide sempre più urgenti che il settore elettrico si trova ad affrontare. Il Forum, organizzato con il supporto del Centro Italiano di Innovazione presso INNOVIT (Italian Innovation and Culture Hub), del Consolato Generale d’Italia a San Francisco e del partner Mind the Bridge, è la prima iniziativa di rilievo internazionale realizzata da Terna nell’ambito del suo Innovation Zone in Silicon Valley.