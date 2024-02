A2a aumenta sostenibilità termoutilizzatore Brescia investendo in tecnologia

Grazie ad un investimento di circa 110 milioni di euro, 45 dei quali impiegati solo per abbattere le emissioni, A2a ha reso il termoutilizzatore di via Malta a Brescia ancora più sostenibile ed efficiente. La tecnologia innovativa inaugurata oggi permetterà di generare energia termica in più per 12.500 famiglie a parità di rifiuti trattati, riducendo così l’uso del gas per alimentare la rete del teleriscaldamento e portando il rendimento dell’impianto dall’84% al 98%. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’Ad della Life company, Renato Mazzoncini, del presidente di A2a Ambiente Fulvio Roncari, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, della sindaca di Brescia Laura Castelletti e del presidente della provincia di Brescia, Emanuele Moraschini.