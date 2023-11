A2a inaugura a Milano la prima cabina elettrica interrata e impermeabile

Si chiama Underground Compact Substation ed è la prima cabina elettrica secondaria completamente interrata, impermeabile e compatta in Italia. Inaugurata presso lo Smart Lab di Unareti in via Rubattino a Milano, la cabina innovativa è stata progettata da A2a con la collaborazione di Schneider Electric e rappresenta un importante tassello del lavoro di potenziamento delle reti elettriche di Milano che, da qui al 2030, come previsto dal piano industriale di Unareti, vedrà investimenti per ben un miliardo di euro.