A2A, Mazzoncini: "Responsabilità sociale è per noi valore fondamentale"

"La responsabilità sociale è uno degli elementi per noi fondamentali. È sempre più importante per le aziende creare un ambiente dove le persone vengano e rimangano a lavorare volentieri. A2A è un'azienda che assume 1500 persone all'anno, quindi la popolazione che può partecipare a questa iniziativa è enorme”. Sono le parole di Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di A2A, intervenuto a margine dell’evento di presentazione del nuovo piano “A2A Life Caring”, un progetto innovativo e una best practice a livello nazionale, che prevede risorse e attività dedicate a supportare concretamente i genitori dipendenti del Gruppo. Durante l’incontro A2A e Università Bocconi hanno illustrato il Rapporto sul declino demografico nel nostro Paese e sull'impegno delle aziende a sostegno della genitorialità.