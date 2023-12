Abbigliamento yoga da donna: quando, come e perchè

Con il giusto approccio, l’abbigliamento per yoga da donna diventa a pieno titolo la categoria di capi di vestiario più versatili dell’intero guardaroba, indossabili in palestra, a casa, nelle occasioni informali e, se non abbiamo paura di un look alternativo, anche nelle occasioni non del tutto informali: lo vediamo sulle passerelle di New York e di Parigi, e tra le proposte di almeno un brand italiano: DEHA.

In collaborazione con la redazione di FiloBlu

L'abbigliamento da yoga ha superato i confini dello sportswear ed è diventato un'espressione di benessere fisico e stile senza sforzo, fondendosi armoniosamente con il percorso olistico della disciplina e “sdoganando” magliette e pantaloni per yoga da donna negli outfit più svariati. Parliamo quindi di un inedito connubio di comfort, stile e versatilità, che però si basa su alcuni requisiti minimi.

Ecco perché il set di abbigliamento per yoga va scelto bene…

L’abbigliamento per yoga da donna che ci piace

L’abito fa il monaco, e un set di abbigliamento per yoga da donna adeguato può davvero migliorare le performance in palestra. Perfezionare la posizione del cane che guarda in giù o provare una nuova posa di equilibrio è abbastanza impegnativo di per sé, ma diventa ancora più difficile quando lo si fa con addosso vestiti troppo larghi o troppo stretti. Ecco perché è importante acquistare abiti che siano traspiranti, flessibili e comodi.

Le scelte di abbigliamento per lo yoga dipenderanno in gran parte dalle preferenze personali, così come dallo stile di yoga che intendi praticare. Ma a grandi linee, ecco cosa dovrebbe comprendere un set ideale:

● Parti inferiori traspiranti e flessibili come leggings o pantaloni da yoga per donna.

● Un reggiseno sportivo o una canotta integrata che offra il sostegno sufficiente.

● Maglietta o top da yoga per donna, stretto o comunque aderente, in modo che non si muova troppo.

● Uno strato superiore comodo e caldo per la savasana di fine classe (posizione del cadavere) o dopo la lezione.

Come per tutto il vestiario destinato alle attività sportive, parliamo quindi di comfort, flessibilità e capacità traspirante. Ma perchè limitarsi a questo?

Dai leggings alla canotta da yoga per donna: si parla di athleisure

Una volta si diceva “top da yoga per donna”, oggi si parla di athleisure, un termine che deriva dalla combinazione delle parole "athletic" (atletico) e "leisure" (tempo libero). Questo stile di abbigliamento è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, riflettendo uno spostamento verso uno stile di vita più attivo e un desiderio di comfort senza sacrificare lo stile. L'athleisure può includere capi come leggings, felpe, t-shirt e scarpe da ginnastica che sono pensati per essere indossati in varie situazioni. Senza dubbio un look casual, ma curato ed estremamente versatile. Gli abiti da yoga rientrano a pieno diritto in questa categoria: significa che lo stile rientra a pieno titolo nei requisiti essenziali.

E c’è un brand italiano che, in questo senso, ha saputo anticipare la moda.

DEHA reinventa il set abbigliamento da yoga per donna

A buon diritto nel novero delle eccellenze italiane, DEHA nasce dalla volontà di fondere sportswear e moda, con l'intento di soddisfare le esigenze di comfort, libertà di movimento e stile delle donne che integrano lo sport nella loro quotidianità, superando il concetto che l'abbigliamento yoga da donna sia adatto solo all'attività fisica.

Questo si traduce in una proposta che spazia dai leggings ai pantaloni da yoga larghi per donna, top e maglie a maniche lunghe, pantaloni da odalisca e jogger lounge: capi di vestiario

che possono trovare spazio negli outfit più vari, abbracciando il concetto di athleisure e rielaborando il concetto di casual.