Abete: “Fondamentale sensibilizzare le aziende sull’etica di impresa”

“L’etica è fondamentale sia per regolare le prassi delle singole aziende che la competizione fra le stesse. Formare i manager su temi come il salario significa competere seguendo le regole etiche. Chi non segue la cultura delle regole produce un danno all’azienda, ecco perché la formazione sull’etica è fondamentale anche per ispirare l’autoregolamentazione da parte degli imprenditori e dei datori di lavoro” dichiara il Presidente della Luiss Business School Luigi Abete, in occasione del Festival dell'Etica Pubblica organizzato da Ethos - l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme a Fondazione Musica per Roma.