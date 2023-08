Abilitazione insegnamento Spagna: il “Master en Profesorado” riconosciuto e avallato dal Ministero italiano

Tutto quello che c’è da sapere sul percorso formativo spagnolo per ottenere l’abilitazione all’insegnamento valida in Italia e nella UE

in collaborazione con Titolispagna



La Spagna rappresenta un terreno molto fertile per consolidare la propria formazione professionale e ottenere l’abilitazione all’insegnamento, un titolo riconosciuto anche fuori dai confini nazionali e in tutta l’Unione Europea.

A offrire l’opportunità di abilitarsi all’insegnamento in Spagna, nello specifico, è il “Master Universitario en Profesorado”, praticamente l’unica alternativa sicura e legale all’iter italiano caratterizzato da infinite criticità.

Per gli aspiranti docenti che vorrebbero conseguire il titolo sul territorio nazionale, infatti, la strada da percorrere è ricca di ostacoli: alla normativa spesso caotica si aggiungono i corsi di formazione soggetti a periodiche modifiche, fino ai bandi di concorso che rappresentano un vero e proprio miraggio.

Cos’è il Master en Profesorado

Il Master en Profesorado è il percorso di formazione abilitante fruibile in Spagna che permette di insegnare in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ad aprire la strada verso il riconoscimento della validità del percorso spagnolo nella UE è stata il Direttiva comunitaria 36/2005, dedicata alle qualifiche professionali.

Il Ministero dell’Istruzione italiano, inoltre, ha recepito tale normativa emanando il Decreto Legislativo 206/2007, che mette nero su bianco la validità del Master abilitante svolto in un Paese estero.

Stando a quanto deciso dal MIUR, tuttavia, il percorso è valido solo se anche il tirocinio finale viene effettivamente svolto nello Stato promotore del Master.

Validità in Italia del Master abilitante spagnolo

Sulla base di quanto affermato sopra, quindi, il Master en Profesorado è del tutto valido per abilitarsi all’insegnamento anche in Italia.

Secondo le linee guida pubblicate dal Ministero nel settembre 2022 in tema di riconoscimento dei titoli post-laurea esteri, inoltre, la legittimità e il valore legale del percorso si basa sull’iscrizione nel registro RUCT, vale a dire il “Registro Università, Centri e Titoli” curato da Aneca e Ministerio de Universidades.

In virtù di quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel dicembre 2022 con apposita sentenza, inoltre, è stata riconosciuta la piena validità dell’iter formativo professionale svolto all’estero anche per quanto concerne l’insegnamento su materia.

Master en Profesorado: punti di forza e caratteristiche

Scegliere il “Master Universitario en Profesorado” per assicurarsi l'abilitazione all'insegnamento - non solo in Spagna ma anche in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea - permette di accedere a un’infinità di vantaggi:

· inserimento nelle Graduatorie di I Fascia relativa alla scuola primaria e secondaria;

· possibilità di partecipare ai concorsi pubblici in ambito scolastico;

· fino a 50 punti in graduatoria, poiché il Master è abilitante relativamente a una professione regolamentata.

Entrando nello specifico del percorso, i punti di forza sono altrettanto numerosi:

· il Master ha una durata complessiva di 12 mesi;

· gli aspiranti docenti possono scegliere tra 14 classi di specializzazione;

· l’accesso è consentito con laurea triennale, specialistica o magistrale sia vecchio sia nuovo ordinamento;

· le lezioni sono online asincrone, richiedendo un impegno medio settimanale che si aggira intorno alle 10 ore.

Come iscriversi al Master abilitante in Spagna

Come fare per accedere al Master en Profesorado? La via più rapida e agevole da percorrere è rivolgersi alla TitoliSpagna, una preziosa alleata per gestire al meglio tutte le pratiche amministrative e universitarie relative all’iscrizione e alla frequenza, grazie alla sua esperienza pluriennale nel comparto delle abilitazioni spagnole accademiche e professionali.