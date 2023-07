Accademia Lincei, il Premio Linceo Economia 2023 alla professoressa Maria Savona

E' stato conferito alla Professoressa Maria Savona il Premio Linceo per l'Economia 2023 nel corso di una cerimonia dell'Accademia dei Lincei e alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Professoressa Savona insegna Economia dell'innovazione presso il Dipartimento di Science Policy Research Unit dell'Università del Sussex (Uk) ed Economia applicata presso il Dipartimento di Economia e Finanza della Luiss. La sua ricerca, spiega la Luiss, si concentra sull'economia dell'innovazione; sugli effetti del cambiamento tecnologico ed in particolare della digitalizzazione sull'occupazione e sulla disuguaglianza salariale; sul cambiamento strutturale e lo sviluppo delle economie, in particolare sull'emergere di catene globali del valore nei servizi; sul valore e la governance dei dati.

Questo importante riconoscimento "è una testimonianza dello straordinario talento, della dedizione e dell'impatto che le ricerche della Professoressa Savona hanno avuto nel campo dell'economia del cambiamento tecnologico, sia all’Università del Sussex, che, più recentemente, alla Luiss" sottolinea l'ateneo 'Guido Carli'. "Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’Accademia dei Lincei per avermi conferito il prestigioso Premio Linceo per l'Economia. È un onore essere riconosciuta da un'istituzione così autorevole nel campo della ricerca scientifica" ha commentato la professoressa Maria Savona.

Savona ha sottolineato che "questo premio rappresenta una grande motivazione per continuare a contribuire con ricerche nel campo dell’economia dell’innovazione, in un contesto che necessita rigore scientifico per la formulazione di politiche industriali e del lavoro adeguate. Non posso che esprimere la mia gratitudine a tutti i miei colleghi, studenti e collaboratori che hanno condiviso con me il mio percorso accademico, all’estero ed in Italia, dove contribuirò al piano strategico della Luiss nel promuovere l'eccellenza nella ricerca scientifica e la collaborazione multidisciplinare". "Sono profondamente onorata inoltre, di aver ricevuto questo premio da Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia dei Lincei, e dal professore Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica" ha aggiunto la professoressa Maria Savona.