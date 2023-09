"Le cose da fare sono tante: l’Italia raccoglie solo l’11% di acqua piovana. Abbiamo nove miliardi di acque reflue e vengono trattate e riutilizzato pochissimo.Le dighe hanno metà dell’acqua che potrebbero avere. Le azioni sono tantissime” Ha dichiarato il Ministro per l’Ambiente e per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’evento “Acqua = Sviluppo” per il convegno “Roma Locomotiva d’Italia” organizzato dal Tempo.