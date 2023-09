Acqua, l'Intelligenza Artificiale taglia fino a 30% sprechi. Esplode il mercato Smart Water Monitoring

Con l'Intelligenza Artificiale (Ia) e l'Internet of Things (IoT) si possono tagliare gli sprechi di acqua che in Italia hanno raggiunto livelli insostenibili. In un anno, infatti, viene sprecato nel nostro Paese più di un terzo di tutta l’acqua immessa nella rete idrica e il 42% dell’acqua potabile, quantità pari al fabbisogno di 43 milioni di persone. Si tratta soprattutto di perdite nella distribuzione dovute a una rete idrica vetusta e dissestata. Stando ai dati dello "Smart Water Monitoring Report" - commissionato a Jeme Bocconi in occasione della Giornata Mondiale del Monitoraggio delle Acque da Quick Algorithm - a generare la maggior frazione di perdite idriche è il settore dell’industria (43%), seguito dai consumi domestici (40%) e dall’attività agricola (17%).

Ma combinando Intelligenza Artificiale e IoT si può contribuire ad aumentare l’efficienza idrica e ridurre gli sprechi di acqua anche del 30%. In risposta alla carenza d’acqua, che riguarda ormai il 17% del territorio europeo, sta infatti crescendo velocemente il mercato dello Smart Water Monitoring scandito dalle tecnologie digitali che consentono di monitorare le condizioni dell’infrastruttura idrica, prevenire eventuali guasti e ridurre sprechi e consumi. Il settore oggi vale 16 miliardi di dollari a livello globale e si stima che raggiungerà i 45 miliardi entro il 2032 (+11,5% anno su anno).

In questo quadro la startup Quick Algorithm annuncia che dopo tre anni di ricerca e sviluppo, ha messo a punto Scops, una soluzione che combina sensori IoT a lungo raggio con l’intelligenza artificiale per monitorare i dati provenienti da macchinari e infrastrutture. L’obiettivo del sistema è migliorare l’efficienza energetica, idrica e produttiva del settore industriale. E la startup deep tech italiana riferisce che la soluzione Scops è stata ad oggi adottata da aziende che operano in diversi ambiti industriali e da alcuni gestori della distribuzione dell’acqua e dei servizi fognari. "La tecnologia oggi consente di raccogliere e analizzare dati in una scala mai vista prima; questa è un’opportunità enorme per tutte le sfide di competitività e sostenibilità che stiamo affrontando come paese e come pianeta" afferma Jacopo Piana, Fondatore e Ceo di Quick Algorithm.

Piana evidenzia che "applicare questa potenza di analisi al monitoraggio delle risorse idriche - attraverso strumenti avanzati di Smart Water Monitoring - significa poter individuare malfunzionamenti, sprechi e consumi anomali in tempo reale e con una capillarità prima impensabile". "E può fare una differenza decisiva, quando si parla di grandi numeri, essere allertati di un consumo anomalo o del malfunzionamento di un impianto dopo qualche ora, invece che dopo qualche settimana o mese" avverte il manager.

Piana osserva inoltre che "investire nell’analisi dei dati è dunque una scelta strategica fondamentale per contrastare la carenza di acqua e gli sprechi energetici, perché permette di raccogliere grandi volumi di dati e di analizzarli automaticamente, ma integrare in modo efficace questi nuovi strumenti con gli ambienti e i sistemi aziendali richiede competenze specifiche che non sempre sono presenti in azienda".

"Per accelerare questo processo e ‘democratizzare’ l’analisi avanzata dei dati nel settore industriale e pubblico abbiamo sviluppato la soluzione Scops. Al momento - assicura infine Piana - Scops è l’unica soluzione Plug & Play alla portata di tutte le aziende e istituzioni che combina sensori a lungo raggio e intelligenza artificiale per ridurre sprechi e prevenire il guasto di macchinari e impianti". "Siamo fieri che questa soluzione sia stata sviluppata in Italia da una squadra giovane e composta da un team internazionale" conclude il Ceo.