Acqua, Palermo (ACEA): “Serve lavorare su raccolta, gestione e riuso della risorsa"

"L’acqua è ed è sempre stata un elemento di sviluppo di questo Paese, per questo oggi l’acqua rappresenta una chiave per lo sviluppo industriale. Avere un’adeguata fornitura è fondamentale per il tema agricolo e industriale. Bisogna lavorare su raccolta acqua piovana, gestione della risorsa con una rete di trasporto e il riuso”. Ha dichiarato l’Amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo a margine dell’evento “Acqua = Sviluppo” per il convegno “Roma Locomotiva d’Italia” organizzato dal Tempo.