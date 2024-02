Menù ad hoc e sconti al ristorante per le famiglie con bambini grazie alla via campagna 'Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più', che ha l'obiettivo di favorire l’accesso delle famiglie alla ristorazione, in particolar modo quelle numerose con figli a carico, mediante il contenimento dei prezzi dei servizi e valorizzare il settore della ristorazione italiana, quello della produzione agricola e del made in Italy a vantaggio del turismo locale e della stagionalità.

Il progetto istituzionale è partito oggi e durerà per 5 mesi, fino al prossimo 30 giugno. Le imprese aderenti, in particolare, si impegneranno sia a proporre formule per le famiglie per limitare i prezzi a tavola, con l’introduzione del menù bambini o del menù infrasettimanale a prezzi ridotti, sia a valorizzare i prodotti tipici e le produzioni di qualità con i piatti del territorio.

Il protocollo d’intesa, che disciplina le modalità operative attraverso cui le associazioni del settore della ristorazione e dell’agricoltura concorrono all’attuazione del progetto, è stato sottoscritto da Fipe, Aigrim, Slow Food, Cna Nazionale, Confartigianato, Confcooperative-Fedagripesca, Agci, Legacoop Agroalimentare, Alleanza delle Cooperative, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia-Agricoltori Italiani e Forum delle Associazioni Familiari.

''Oggi parte una nuova iniziativa, che serve a dare un sostegno alle famiglie, a contrastare l’inflazione, e incentivare i consumi'', ha detto il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione dell'iniziativa. Un progetto che ''nasce sulla scorta e sull’impulso di quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 mesi dello scorso anno con il trimestre anti inflazione'' che ''ha avuto successo'' di fatto ''raggiungendo un effetto calmieratore dei prezzi'', ha sottolineato Urso.

''Sostegno alle famiglie, contrasto all'inflazione e incentivazione dei consumi sono le 3 strade per sostenere il sistema paese'', secondo il ministro. ''Spero che possa avere lo stesso successo che ha avuto il trimestre anti inflazione su un altro aspetto, su un'altra frontiera, ma altrettanto significativa, e che possa dare supporto alle nostre famiglie''.