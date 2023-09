Agricoltura: Gli accordi di filiera per rilanciare il settore. “Ma attenzione ai prossimi appuntamenti internazionali”

Si è tenuta a Roma, presso Palazzo Rospigliosi, l’evento dal titolo “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” dove sono stati illustrati i rapporti realizzati dal Centro Studi Divulga inerenti all’accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris. Un’iniziativa che ha messo in risalto il ruolo e l’importanza che gli accordi di filiera hanno per il settore tabacchicolo e quello dell’agroalimentare italiano. All’appuntamento hanno partecipato numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni e delle filiere italiane, che hanno avuto modo di dibattere su quanto sia importante difendere a tutti i livelli il modello virtuoso promosso dal Made in Italy, anche in vista dei prossimi appuntamenti internazionali per la regolamentazione del settore – dalla Conferenza delle Parti dell’OMS in programma quest’anno a Panama, all’aggiornamento delle direttive europee – che avranno ricadute importanti su tutto il comparto.