Agricoltura, La Pietra: "Accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris è esempio virtuoso da esportare"

“I numeri della ricerca del Centro Studi Divulga dimostrano come gli accordi di filiera siano uno strumento indispensabile e fondamentale per poter distribuire tutto il reddito all’interno delle filiere, tutelando gli agricoltori e il sistema. Quello siglato da Coldiretti e Philip Morris rappresenta un esempio virtuoso da poter esportare, non solo nella filiera del tabacco ma anche nelle altre”. Lo ha detto il Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, a margine dell’evento ‘Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura’, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Philip Morris e tenutosi a Roma presso Palazzo Rospigliosi. Il Sottosegretario è intervenuto anche sul tema degli appuntamenti internazionali che nei prossimi mesi determineranno il futuro del settore del tabacco – la Conferenza delle Parti dell’OMS in programma a Panama e novembre e l’aggiornamento delle direttive europee per la regolamentazione del settore.