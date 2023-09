Agricoltura, Prandini (Coldiretti): "Accordi filiera danno certezze alle imprese agricole"

“Gli accordi di filiera sono l’elemento per dare certezze alle imprese agricole, ma anche a tutti i soggetti dell'agroalimentare o comunque legati alla filiera dell’industria nello sviluppo di quelli che sono gli elementi connessi all’agricoltura stessa. Parliamo, quindi, di contratti pluriennali, di certezza sulla redditualità riconosciuta al lavoro dei nostri agricoltori, ma anche di attenzione in termini di innovazione legata all’ambiente, alla tecnologia, alla gestione dei dati”. Lo ha detto il Presidente Nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dell’evento ‘Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura’, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Philip Morris e tenutosi a Roma presso Palazzo Rospigliosi.