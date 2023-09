Agricoltura, Scordamaglia (Filiera Italia): "Chi riesce a consolidare filiera vince a livello globale"

“Insieme, produzione agricola e trasformazione, riusciamo a fare tantissimo, contando per la prima volta nelle negoziazioni internazionali dove possiamo pretendere, con il nostro governo, che venga difeso il vero made in Italy dalla contraffazione. Insieme diventiamo competitivi a livello globale e riusciamo a raccontare quello Storytelling che ci consente di spiegare come il made in Italy alimentare italiano non sia solo qualità e sicurezza, ma anche grande sostenibilità e legame con il territorio. Solo chi riesce a consolidare la filiera vince oggi come mai a livello globale”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, a margine dell’evento ‘Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura’, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Philip Morris e tenutosi a Roma presso Palazzo Rospigliosi.