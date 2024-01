Agriturismo in forte crescita in Italia

Nel 2022, secondo i dati Istat, nel nostro Paese le aziende di agriturismo sono 25.849 con una crescita dell'1,8% rispetto all'anno precedente, ma con punte del 2,4% nel Nord-Est e del 2,7% nel Nord-Ovest. Il tasso di attivazione più alto a livello regionale è stato registrato in Toscana +30%. Un trend in costante crescita negli ultimi vent'anni circa con un +3,8% di aziende dal 2004 per un valore della produzione agrituristica nel 2022 di 1,5 miliardi di euro. In sintesi, dai primi anni del Duemila le aziende sono quasi raddoppiate con un tasso di crescita pressoché omogeneo in tutte le aree del territorio nazionale. Sono aumentate decisamente le strutture di agriturismo che offrono degustazioni con un tasso medio annuo di crescita del 4,5%, un dato connesso ad una maggiore promozione delle specialità enogastronomiche regionali italiane. Le realtà che offrono anche ristorante sono circa la metà del totale con una crescita minima rispetto al 2021 (+0,9%).

Le nuove aziende agrituristiche nel 2022 sono state 1.386 di cui quasi la metà (46,5%) nelle regioni del Centro Italia, il 42,8% in quelle del Nord e poco più del 10% nel Mezzogiorno. Nello stesso anno sono 943 le aziende che hanno chiuso i battenti, il 52% nel Centro, il 33,7% nel Nord, il 14,2% nel Mezzogiorno. Il successo degll'agriturismo italiano è sottolineato dal numero di presenze, oltre 4 milioni nel 2022, con un incremento del 35% sull'anno precedente e dell'8,5% rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia. Tra le presenze in agriturismo dal 2021 al 2022 si segnala un aumento del 73% degli stranieri e dell'11,5% degli italiani. Tra gli altri dati interessanti resi noti dall'Istat, la densità di aziende turistiche per regione che vede la Liguria al primo posto con oltre 30 per 100 kmq di territorio, secondo il Trentino Alto Adige con poco meno di 30 per 100 kmq e terza la Toscana con poco meno di 25. Le aziende che offrono anche alloggio sono il 78% di quelle attive, di cui il 40% si trova nelle regioni del Centro, con un aumento dell'1,6% rispetto al 2021. La Toscana con il 24,3% del totale si conferma la regione regina dell'agriturismo con alloggio.

A livello di offerta complessiva, viene sempre più premiata la multifunzionalità dell'agriturismo ovvero le strutture che propongono almeno tre servizi: nel 2022 le aziende multifunzionali sono circa una su tre con un aumento del 43% rispetto al 2004 e rappresentano il 28,2% di tutte le strutture attive. Inoltre, si segnala un maggiore valore culturale delle strutture con iniziative come le fattorie didattiche: nel 2022 l'8,2% delle aziende offre questa opzione (nel 2010 era il 3,9%), il 58% di queste è localizzata nel Nord.