Agroalimentare, Giansanti su rapporto Ismea: "Filiere forti verticali per agroindustria italiana"

"Filiere forti verticali su settori premium quali vino, pasta, ortofrutta, lattiero-caseario, collaborazione stretta con industria e Gdo, digitalizzazione e tecnologie applicate. Sono questi i macro-driver sui quali insistere per crescere in produttività. Rafforzando la collaborazione di tutta la filiera possiamo costruire un programma forte per l’agroindustria italiana". E' questo il commento del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti al Rapporto Ismea sull'agroalimentare italiano presentato oggi.

"Dobbiamo anche aumentare i nostri sforzi per affrontare le difficoltà dovute ai cambiamenti climatici, agli eventi geopolitici, all’instabilità dei mercati e alle speculazioni, ma solo lavorando insieme possiamo affrontare le sfide", ha aggiunto Giansanti.