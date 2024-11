Agroalimentare, Lazzari (Bper Banca): “Presenti per accompagnare soluzioni come investimenti agri-tech”

“Le attuali normative e agevolazioni stanno inducendo agli investimenti in agri-tech, in risparmio energetico, in attenzione al tema idrico. C’è molto fermento e Bper Banca è molto presente ad accompagnare tutte queste soluzioni”. Queste le parole Marco Lazzari, responsabile dell’Ufficio Sales Agri – Servizio Agri Banking di Bper Banca, intervenuto nel contesto del convegno ‘Agricoltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro’, promosso da Bper in collaborazione con il settimanale “il Ticino” e organizzato a Pavia.