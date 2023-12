AI. Torno sul tema AI, sollecitato da molti lettori. La notizia è del 20 dicembre, la Suprema Corte del Regno Unito ha definitivamente respinto le istanze dell’imprenditore americano Stephen Thaler per ottenere due brevetti per altrettante creazioni di un sistema di AI autogenerativo di sua proprietà chiamato DABUS. Lo stesso Thaler aveva perduto, lo scorso agosto, una causa del tutto simile negli Stati Uniti di fronte al giudice Federale di Washington (DC). Le motivazioni del giudice inglese, David Kitchin, sono piuttosto articolate ma, in essenza, statuiscono che un “inventore” deve essere, secondo la legge inglese “un essere umano o una società non una macchina”. Il giudice americano aveva motivato il suo rifiuto con la mancanza di adeguato contenuto creativo e originale nelle produzioni dei sistemi AI di machine learning. In realtà le decisioni dei giudici, sia americano che inglese, non possono stupire perché, allo stato, i sistemi di AI sono più degli strumenti che degli operatori e quindi fuori, per definizione, dalla possibile tutela delle leggi sul copyright/diritto d’autore. Si è detto: allo stato, nessuno può infatti dire come evolveranno questi sistemi anche nel breve/medio periodo.

Nel suo ultimo, e molto pubblicizzato, passaggio romano Elon Musk, in un incontro privato, ha sottolineato quanto “sia difficile oggi dire cose intelligenti sull’AI perché anche mentre stiamo parlando la tecnologia e la scienza vanno avanti e tutto è in evoluzione”. Verissimo. Un motivo in più per evitare con l’AI gli errori fatti con Internet tra la fine degli ’80 e i ’90 del secolo scorso quando fu deciso (negli Stati Uniti ma poi il mondo seguì) che non era necessaria alcuna regolamentazione. I risultati li abbiamo visti con le creazioni di imprese (le famose Over The Top) semi-monopolitiche con potenza economica e mediatica superiore agli Stati. L’accordo raggiunto in sede UE su un testo legislativo che porterà entro febbraio prossimo alla prima articolata normativa sull’AI a livello mondiale è un segnale importante sia della consapevolezza dell’urgenza di adeguati interventi istituzionali sia di quanto sia difficile farli proprio perché (come dice Musk) il settore è in fortissima evoluzione. Tant’è che la legge UE (originata a livello tecnico nel 2022) non comprendeva i sistemi autogenerativi tipo Chat GPT divenuti popolarissimi negli ultimi mesi.

A breve i Legislatori si troveranno di fronte, da un lato, alla necessità di trovare norme chiare ed efficaci che tutelino soprattutto i diritti di scelta e di trasparenza dei consumatori, dall’altro, alla necessità di evitare che regole non adeguate blocchino lo sviluppo e l’innovazione in un settore che è, senza dubbio, la chiave della nuova modernità.

SOPRANO. I (non pochi, in verità) fortunati che hanno potuto assistere al Teatro dell’Opera di Roma alle tre rappresentazioni di una bellissima Tosca (con la direzione di Michele Mariotti e le scene di Adolf Hohenstein) hanno avuto la felice occasione di ascoltare quella che è oggi la migliore soprano italiana e non solo, Anna Pirozzi. La Pirozzi ha una storia notevole dietro di se; fino a 25 anni è stata una cantante pop, lontano dalla lirica ed impegnata in mille diversi mestieri. Entra in Conservatorio quando molte altre colleghe sono già nel pieno della carriera ed esordisce in palcoscenico solo a 36 anni. Oggi, più o meno dieci anni dopo, è una protagonista assoluta della scena operistica del nostro Paese. Una protagonista che con il suo percorso professionale insegna ai giovani quanta tenacia e quanta determinazione ci vogliano per emergere anche se si ha in dono uno straordinario talento. (Di Mauro Masi)