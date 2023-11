AI, Insenga (Adnkronos): “Importante momento di confronto con esperti su rischi e opportunità”

Intelligenza artificiale: rischi e opportunità’ è il titolo che abbiamo scelto per questo appuntamento in cui abbiamo fatto confrontare referenti istituzionali, mondo aziendale e mondo accademico sull’applicazione e le implicazioni dell’AI in diversi settori: finanza, healthcare, industria ed editoria. In tutti questi settori l’AI sta già influendo tanto e lo farà ancora di più nel futuro. È importante porsi delle domande sulle applicazioni dell’AI perché impatteranno la vita di tutti in ogni settore. È importante conoscere, partire dai dati e riuscire a mettere insieme più persone possibili che possano indicare una strada per cogliere le opportunità e per ridurre i rischi”. Così Fabio Insenga, vicedirettore Adnkronos, in occasione dell'evento 'Intelligenza Artificiale, rischi e opportunità', organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell'Informazione.