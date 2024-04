Al Blue Forum di Gaeta oltre 30 esponenti governo

Svelato il programma del 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum in programma a Gaeta dal 10 al 13 aprile 2024, che quest’anno celebra la Giornata Nazionale del Mare e la Giornata nazionale del Made in Italy 2024.

“Il Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum” - spiega Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di commercio Frosinone Latina - “è un grande evento che quest’anno riunisce più di 300 stakeholder istituzionali e associativi rappresentativi di 20 aree di attività legate dell'Economia del Mare, insieme a oltre 30 esponenti di Governo e Parlamento italiano, tra Ministri, Sottosegretari, Presidenti di Commissione, deputati e senatori. Un’occasione unica per condividere momenti di confronto e di networking finalizzati a mettere al centro delle politiche nazionali un settore che vale più di 140 miliardi di euro”.

Obiettivo di questa edizione: condividere una programmazione italiana unica di investimenti 2025-2027 sull’Economia del Mare, con un proprio Action Plan, in continuità con il Piano del Mare e per contribuire al Collegato sul Mare e sulla Blue Economy. Nel corso del Blue Forum, giovedì 11 aprile, sarà presentata la ricerca “Navigare i social: l’economia del mare nelle conversazioni degli italiani”, a cura di SocialData per Ossermare, in cui verranno illustrati gli ultimi 12 mesi di “discussioni online” degli italiani riguardanti tutte le tematiche inerenti l’economia del mare: con oltre 1,4 milioni di conversazioni e ben 523 milioni di interazioni in un anno, il mare si conferma infatti un tema di centrale interesse nei dialoghi sui social. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dalla sua Azienda Speciale 'InforMare' in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana, Ossermare, Blue Forum Italia Network.