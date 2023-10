Al Gis 2023 tutte le novità del settore del sollevamento e dei mezzi eccezionali

Dal simulatore di piattaforma di lavoro elevabile dell’Inail, sfrutta la realtà virtuale per la formazione in totale sicurezza, alla tecnologia Energy Saving per il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di Cvs Ferrari. Dalla prima piattaforma aerea full electric in Europa di Multitel Pagliero, l’MT 162 Axon, fino alla nuovissima 1250 Techno di Fassi, presentata a Piacenza Expo in anteprima europea. Queste sono solo alcune delle numerose novità esposte in occasione della nona edizione del Gis, le giornate del sollevamento e dei trasporti eccezionali organizzate da Mediapoint & Exhibitions che dal 5 al 7 ottobre animano Piacenza Expo.