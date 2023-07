A Bologna il Festival del Lavoro - Riguarda la diretta

Si scrive Festival del Lavoro. Si legge competenze e innovazione. È solo questione di ore e il Bologna Congress Center ospiterà la manifestazione itinerante organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi per approfondire la realtà dell’occupazione in Italia. Filo conduttore della 14ª edizione dell’evento – al via da giovedì 29 giugno fino a sabato 1 luglio – sarà il binomio “innovare per competere”, chiave di volta per comprendere e gestire le metamorfosi del mercato del lavoro, figlie dei nuovi modelli economici e produttivi nati a seguito della pandemia.

Il futuro del lavoro è tutto all’insegna degli strumenti digitali che stanno cambiando profondamente le modalità e gli stili organizzativi della vita aziendale, ma anche i profili e le specializzazioni professionali, ponendo sfide del tutto inedite sul fronte normativo, deontologico, etico e culturale. Sarà proprio questo il leit motiv che accompagnerà le sessioni formative delle 10 Aule del Festival, tutte legate al mondo dell’occupazione. Dal diritto del lavoro alla previdenza, dal welfare alle politiche attive, passando per l’analisi di strumenti e metodi utili a lavoratori e datori di lavoro per mantenere alta la loro competitività in un mondo del lavoro che evolve continuamente, senza tralasciare la formazione continua e i percorsi di riqualificazione professionale.

Una corolla di appuntamenti che ruota attorno al calendario dell’Auditorium, il palco centrale del Festival sul quale si alterneranno confronti istituzionali e speech di ospiti d’eccezione sulle trasformazioni che interessano il lavoro e l’intera società, alla luce dell’impatto che la digitalizzazione sta avendo nella ridefinizione dei paradigmi lavorativi e aziendali. Esponenti del Governo, del mondo politico, imprenditoriale e sindacale, ma anche esperti di diritto del lavoro, accademici, giornalisti rifletteranno sulle nuove dimensioni del lavoro, offrendo il loro punto di vista sulle strategie da adottare per far fronte ai cambiamenti dell’assetto economico-produttivo del Paese.

Si farà il punto sull’attuazione del PNNR e sulle sfide dettate dall’innovazione e dalla formazione, per poi affrontare il dibattito su nuove tecnologie e trasformazioni del lavoro. Spazio anche alle sfide del made in Italy, del rapporto tra intelligenza artificiale ed etica, del lavorare in sicurezza, nonché della sostenibilità pensionistica alla luce delle transizioni del lavoro. Non mancheranno, inoltre, le riflessioni su come innovare il welfare in azienda per lavorare meglio, la riforma fiscale, la legalità e il lavoro, i giovani e le competenze necessarie, la cooperazione sociale per la tutela dei diritti e dell’ambiente. Inevitabile, poi, il focus sulle politiche attive, con particolare riguardo agli strumenti per far crescere il lavoro. Riflessioni di oggi che raccontano il futuro del mercato occupazionale italiano, a partire dallo stato dell’arte fotografato nelle indagini della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che da sempre caratterizzano il Festival del Lavoro.

A tal proposito, la conferenza stampa di presentazione dell’evento – che si terrà mercoledì 28 giugno alle ore 10 presso la sede della Regione – sarà l’occasione per esporre i risultati della ricerca “Italiani e lavoro nell’anno della ripartenza”, arricchita, grazie alla collaborazione con l’Istituto Piepoli, di una sezione dedicata al sentiment dell’opinione pubblica su PNRR, nuove tecnologie e intelligenza artificiale. La cerimonia d’apertura della tre giorni, invece, si terrà proprio sul palco centrale il 29 giugno, alle 15 alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Tra gli ospiti che porteranno la loro testimonianza sul palco del Festival i Ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Marina Calderone, (Lavoro e Politiche Sociali), Raffaele Fitto (Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Gennaro Sangiuliano (Cultura) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione). Nonché Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Ma il dibattito potrà contare su una prospettiva differente grazie agli speech di Yuri Chechi, ex ginnasta e campione Olimpico, e Andrea Lucchetta, ex pallavolista e telecronista sportivo. Per consultare i programmi di tutte le Aule del Festival www.festivaldellavoro.it.