Alcott celebra reopening store milanese in via Torino

Alcott, marchio di abbigliamento che fa capo al Gruppo Capri, ha celebrato a Milano il re-opening dello store in Via Torino, 47 ospitando la talent da quasi 7 milioni di followers su Tik Tok e mezzo miliardo di views, New Martina. Il brand ha svelato il nuovo negozio milanese disposto su due piani e trasformato in spazio di 'ri-evoluzione', un concept che reinterpreta gli ambienti e la loro multifunzionalità, pensato e realizzato per intrattenere con artisti emergenti, brani inediti ed eventi live.

Inoltre, il marchio ha scelto Casio come proprio partner e per celebrare le collezioni Casio Vintage e Timeless, ne è diventato official dealer. I modelli che comporranno la serie saranno disponibili sul sito Alcott e, in esclusiva, anche nel nuovo store in Via Torino. Il reopening dell'insegna milanese di via Torino è la prima tappa di un progetto triennale che prevede l'apertura di altri 50 store.