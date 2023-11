Alessandrelli (Avis): “L’innovazione parte da connessione dei veicoli e digitalizzazione”

“La connessione dei veicoli a garanzia di una maggiore efficienza del servizio e la digitalizzazione nel rispetto della trasparenza dei dati del cliente sono i due punti su cui verte il progetto innovativo avviato da Avis. L'elettrico è un altro grosso settore in cui stiamo operando, perché chiaramente il mercato e la società si sta dirigendo verso quella direzione e noi di Avis ci stiamo adeguando. Così Michele Alessandrelli, Senior Director Mid Market and Telesales Europe, Avis Budget Group International, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 che si è tenuta oggi all’Auditorium della Conciliazione a Roma.