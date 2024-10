Alimentazione, Inverno (Save the Children) : "Mensa scolastica strumento fondamentale per i minori"

"Garantisce un pasto a chi si trova in condizioni di povertà, ma inaccettabili differenze territoriali tra nord e sud”. Lo ha dichiarato Antonella Inverno responsabile della ricerca , analisi e formazione di Save the Children , ospite del Secondo Summit della Ristorazione Collettiva, oggi, al Cirfood District di Reggio Emilia. "In alcune regioni l'accesso alla mensa scolastica si attesta al 10% della popolazione, una situazione non accettabile perchè toglie la possibilità di classi a tempo pieno e impedisce alle donne di avere il tempo di potersi dedicare alla propria affermazione personale"