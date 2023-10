Alimenti, Gangsø: "Sviluppo prodotto e marketing cruciali per futuro baccalà e stoccafisso"

“Vorrei sottolineare due elementi cruciali per quel che riguarda il futuro di stoccafisso e baccalà: sviluppo del prodotto e marketing. Credo che abbiamo bisogno di entrambi. Lo abbiamo visto nel corso della giornata di oggi, durante la quale sono state esposte interessantissime presentazioni sia da parte del settore del retail che del food service. Entrambi hanno evidenziato lo stesso aspetto: le persone e i ristoranti vogliono convenienza”. Lo ha detto Tom-Jørgen Gangsø, direttore Italia del Norwegian Seafood Council, a margine dell’evento “Stoccafisso e Baccalà norvegesi in Italia – Seminario 2023” del Norwegian Seafood Council, svoltosi a Mestre il 26 ottobre 2023.

“Sono felice di constatare che si sta facendo un grande lavoro sul mercato per quel che riguarda lo sviluppo di prodotto - continua Gangsø - Al contempo non dobbiamo dimenticare le buone tradizioni, che sono importanti. Uno dei punti di forza di questi due prodotti è proprio la presenza di molte ricette e modi di cucinarli diversi da regione a regione. Penso anche però che guardare a questi prodotti in modo nuovo e con uno sguardo innovativo possa essere positivo per il futuro”.

“Dal punto di vista del marketing, credo ci sia un grande potenziale di ampliamento del mercato di questi due prodotti - conclude il direttore Italia del Norwegian Seafood Council - E per farlo è necessario che si lavori parallelamente sullo sviluppo del prodotto e sul marketing dello stesso. Le persone devono sapere che possono cucinare facilmente baccalà e stoccafisso non solo nel weekend ma anche durante la settimana. Abbiamo una buonissima e forte base sulla quale costruire tutto questo e sarà davvero bello seguirne gli sviluppi nel futuro. Come Norwegian Seafood Council speriamo di poter aiutare nell'espansione del mercato di questi prodotti”.