Alimenti: Istat, in lieve calo famiglie con segnali di insicurezza ma si allarga forbice con Sud

Le famiglie con segnali di insicurezza alimentare sono in lieve calo (da 1,7% nel 2021 a 1,3% nel 2022), ma si allarga la forbice fra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Sono sempre di più i bambini e gli adolescenti sovrappeso: nel 2021 sono il 33,3% nella classe 3-5 anni (+2,5 p.p. dal 2017) e il 27% nella classe 3-17 anni. E' quanto emerge dal Rapporto Istat sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – Sdgs) in merito al Goal 2 "Fame zero". Migliorano nel 2021 gli indicatori economici delle piccole aziende agricole.

Nel 2021, non si registrano progressi significativi nella riduzione di fertilizzanti e pesticidi. Le quantità distribuite per ettaro sono molto maggiori nel Nord. Raggiunto l’obiettivo per il 2020 sulla riduzione delle emissioni di ammoniaca, l’Italia è in buona posizione anche rispetto all’obiettivo per il 2030. Continua a crescere l’impiego di lavoro irregolare in agricoltura (24,4% nel 2020, +3,7 p.p. dal 2010). L’irregolarità è più diffusa nel Mezzogiorno, ma è presente in misura rilevante in tutto il Paese.