Alis annuncia l’ingresso di Edenred Italia

"Con l’ingresso di Edenred Italia nella nostra associazione nasce una fortissima sinergia volta al percorso comune di valorizzazione e potenziamento del welfare aziendale per contribuire ad un maggior benessere dei nostri lavoratori e ad una maggiore produttività delle nostre imprese, puntando principalmente su innovazione, sostenibilità e semplicità. Siamo infatti convinti che investire e credere nel welfare aziendale rappresenti tanto un valore reale per i dipendenti, in quanto migliora la qualità della loro vita quotidiana, quanto una leva strategica per le aziende in quanto incrementa la produttività e contiene il costo del lavoro". Con queste parole il presidente di Alis Guido Grimaldi annuncia l’ingresso di Edenred Italia, leader nel settore degli employee benefit e offre alle aziende soluzioni digitali per migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone che svolgono un’attività lavorativa, dalla pausa pranzo, al tempo libero, fino alla cura della persona e alla mobilità sostenibile.

"Non dimentichiamo poi - sottolinea - che il benessere di un’azienda è fondamentale per la talent acquisition, al fine di attrarre giovani sempre più alla ricerca di flessibilità ed equilibrio tra vita professionale e privata, nonché per la retention al fine di non disperdere il capitale umano che dà valore alle aziende stesse. Allo stesso tempo, apprezziamo moltissimo l’impegno di Edenred nel conciliare la crescita del business con il rispetto del pianeta attraverso importanti iniziative di sostenibilità e tutela ambientale".

Oggi il mondo è cambiato, così come le esigenze delle persone: il buono pasto e gli strumenti di welfare sono adatti a tutte le tipologie di organizzazione e collaboratori, in grado di supportare le funzioni hr e rispondere efficacemente alle esigenze correlate alle nuove abitudini lavorative. Grazie a un ecosistema di oltre 2,5 milioni di beneficiari, 100 mila aziende clienti e 150 mila partner convenzionati, Edenred Italia offre un paniere esteso di sevizi: dai buoni acquisto ai piani di welfare strutturati per il tempo libero, l'istruzione e la cultura, lo shopping, la cura della persona, l’assistenza sanitaria e la mobilità sostenibile.

“Siamo orgogliosi - commenta - di mettere la nostra offerta, la nostra struttura e la nostra esperienza a disposizione di una realtà importante come Alis, con obiettivi e principi che ci accomunano dichiara Paola Blundo, direttore corporate welfare di Edenred Italia - Innovazione e semplicità sono elementi chiave in grado di dare efficacia a tutte le azioni di welfare aziendale studiate e realizzate sulla base di esigenze reali espresse dalle persone".

"Il nostro impegno - sottolinea - è finalizzato al benessere delle persone, al miglioramento delle loro vite, alla loro realizzazione all’interno dell’organizzazione. Fattori questi che migliorano il clima aziendale e aumentano la produttività, offrendo allo stesso tempo un contributo alla crescita sociale, con un occhio sempre attento allo sviluppo sostenibile grazie alla diffusione di pratiche rispettose dell’ambiente".