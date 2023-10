Alla 40 esima Assemblea Anci panel su miglioramento infrastrutture italiane

Si è tenuto a Genova, in apertura della seconda giornata di lavori della 40esima Assemblea Anci, in svolgimento dal 24 al 26 ottobre, il panel "Governare la complessità: le grandi infrastrutture per il Paese" riguardante tematiche di infrastruttura, investimenti e risorse idriche. Presenti all’incontro figure istituzionali come Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato della Repubblica e Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo.