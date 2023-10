Nell'ambito della convention annuale 'Il nostro stile ci rende unici' in cui Alleanza Assicurazioni celebra i suoi 125 anni, Ezio Peroni, Responsabile Distribution della compagnia, ricorda: “Oggi è molto importante contribuire ad elevare il livello di cultura assicurativa e finanziaria del Paese. Noi lo facciamo in maniera fisica, anche utilizzando i social, per amplificare l'informazione e quindi diffondere l'informazione-cultura che è alla base poi di scelte consapevoli”.