Alluvione Emilia Romagna, prorogata sospensione bollette luce e gas

La proroga dell'Area fino al 31 ottobre 2023 per gli edifici compromessi anche per rifiuti e acqua. Riguarda anche alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze

Arera, a tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio, proroga fino al 31 ottobre 2023 il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti. Lo annuncia Arera in una nota. La proroga è stata decisa con la delibera 390/2023/R/com, facendo seguito alla sospensione automatica dei termini di pagamento già prevista dal 1° maggio al 31 agosto 2023, sempre in base al decreto-legge 61/23 (cd. "decreto alluvione"), e riguarda i soggetti titolari di utenze e forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell'Emilia Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.