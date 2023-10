Amazon annuncia che "entro il 2024" le consegne verranno fatte anche con i droni in Italia. Il nostro Paese è stato scelto, infatti, insieme al Regno Unito, per essere tra i primi a sperimentare questa innovazione secondo quanto annunciato dall'azienda durante l'evento 'Delivery the future' di Seattle. Verranno utilizzati i droni MK30, che sono più silenziosi, piccoli e leggeri rispetto ai modelli, utilizzati per i test in Usa. Una volta disponibile, spiegano dalla creatura di Jeff Bezos, i clienti Amazon potranno scegliere la consegna con il drone al posto di quella tradizionale tra migliaia di articoli che pesano circa due chili, inclusi prodotti per la casa, articoli di bellezza, forniture per ufficio e prodotti di tecnologia. L'MK30 sarà in grado di volare anche in condizioni meteorologiche avverse, "anche con la pioggia", assicurano dai vertici Amazon, spiegando che i pacchi saranno messi all'interno del drone durante il viaggio per proteggerne il contenuto.