Ambiente: Alluminio materiale prezioso. A Roma la conferenza di Cial

L’alluminio è il material sharing per eccellenza, questo è quanto è emerso nella conferenza stampa dal titolo ‘Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e normativi’, tenutasi presso l’Associazione Stampa Estera a Roma. L’iniziativa promossa dal Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio è stata organizzata con l’obiettivo di rendere noti i risultati derivati dall’attività di recupero degli imballaggi di alluminio giunti al termine del loro ciclo di vita. Ma non solo, nel corso dell’incontro hanno partecipato numerosi esperti del settore che hanno avuto modo di presentare i risultati del recente dossier ‘Miniere Urbane’ condotto dallo studioso di politiche ambientali, Duccio Bianchi.