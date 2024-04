Ambiente, Barbaro: "Importante bilaterale tra Italia e Slovenia su ambiente marino"

"Atene, Our Ocean. Importante Bilaterale tra Italia, che ha assunto la presidenza G7 e la Slovenia alla presidenza della Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e della Regione costiera del Mediterraneo per il biennio 2024-2025. Con la Slovenia, rappresentata dal Segretario di Stato presso l’ufficio del Primo Ministro Maša Kociper, presente per il Mase anche Oliviero Montanaro, Direttore Generale della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare e nel coordinamento delle attività della Convenzione di Barcellona. Ambasciata d’Italia in Grecia rappresentata dal Primo consigliere Susanna Schlein". Ad affermarlo in un post su Facebook è il sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro.

"Avanzamenti sulla bozza finale del Piano antinquinamento Adriatico – annunciata nel marzo scorso durante il 4° meeting internazionale organizzato dal Rempec - e attualmente in corso di perfezionamento. I due Paesi sono membri di Eusair, ossia la Strategia macro-regionale che coinvolge i Paesi della regione Adriatico Ionica basato su quattro grandi aree tematiche: la Crescita Blu (pesca, tecnologie blu, governance del mare); connettere la Regione (trasporti e reti energetiche); qualità ambientale (mare e costa; ambienti terrestri); Turismo sostenibile", sottolinea Barbaro.