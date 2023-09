Ambiente, Carnimeo (CIAL): "Italia prima in Europa per riciclo alluminio. Siamo modello da seguire"

“L’Italia è un’eccellenza nel riciclo degli imballaggi in generale. Nel 2022 su di un immerso di 14,5 milioni, ne sono stati riciclati oltre 10,4 milioni. Quindi, il 71,5 per cento di tutti gli imballaggi. Nello specifico, per quanto riguarda l’alluminio siamo al 73,6 per cento. Nel panorama europeo siamo primi e siamo un modello da seguire. Il Parlamento europeo sta discutendo una proposta legislativa che è finalizzata alla circolarità degli imballaggi. Come CIAL condividiamo gli obiettivi, ma critichiamo la scelta del regolamento e non quella della direttiva”. Lo ha detto il Direttore Generale di Cial, Giusi Carnimeo, a margine della conferenza stampa dal titolo ‘Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e normativi’, organizzata dalla Cial e tenutasi presso la sede della Stampa Estera a Roma