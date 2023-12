Ambiente, Gargano (Anbi): “Azione concreta e pragmatica per un pianeta che grida aiuto”

“Tenterò di fare una proposta per cui si esca dalla liturgia delle Cop e si entri in una vicenda molto più concreta e pragmatica rispetto a un pianeta che, sempre in maniera sempre più forte, fa il suo grido d'allarme e di aiuto”. Con queste dichiarazioni, Massimo Gargano, direttore generale Anbi, è intervenuto a margine dell’evento “Together Toward 2030”, organizzato da IMQ eAmbiente, società di servizi per la riduzione degli impatti ambientali ed energetici, che raccoglie decine di aziende che hanno sottoscritto un “appello” per il tramite del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, da inviare a Dubai, alla Cop28, perché sostenga la promozione, tra le imprese, dei miglioramenti delle performance di sostenibilità. La lettera appello si intitola “Un ponte tra l’Italia e la Cop28 a Dubai”.