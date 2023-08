Ambiente, Nunziata (Adr): "Entro 2030 aeroporto Fiumicino arriverà ad emissioni zero"

“I riconoscimenti che in ambito internazionale sta ottenendo l’aeroporto di Fiumicino, e che anche quest’anno sono stati confermati, vengono raggiunti anche grazie ai temi della sostenibilità. In questo senso stiamo raggiungendo obiettivi significativi e contiamo di arrivare ad emissioni zero già nel 2030, quindi con un netto anticipo rispetto agli obiettivi internazionali”. Lo ha detto il Presidente di Adr, Vincenzo Nunziata, a margine dell’evento ‘Verso il viaggio sostenibile e green’, tenutosi all’aeroporto di Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’ ed organizzato da Mundys e Adr.