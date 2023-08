“Oggi siamo particolarmente orgogliosi di due cose: di aver ottenuto la validazione del nostro programma di obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 da parte della SBTI; e di poter coinvolgere anche chi viaggia in questo percorso verso la sostenibilità”. Lo ha detto la Chief Sustainability and Innovation Officer di Mundys, Katia Riva, a margine dell’evento ‘Verso il viaggio sostenibile e green’, tenutosi all’aeroporto di Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’ ed organizzato da Mundys e Adr.