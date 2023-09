Ambiente, Stellini (CIAL): “In Italia tasso riciclo alluminio ben oltre obiettivo europeo”

“L’imballaggio di alluminio, come le lattine o le scatolette ma anche i tappi, è facile da raccogliere e riciclare. In Italia abbiamo raggiunto un tasso di riciclo del 73,6 per cento che è di gran lunga superiore dell’obiettivo europeo del 60 per cento, fissato per il 2030. Riguardo la lattina per bevande, il nostro Paese ha raggiunto un tasso di riciclo pari al 92 per cento, dovuto da un grande consumo domestico per il 70 per cento e poco più del 30 nel mondo horeca”. Lo ha detto il Responsabile Relazioni Esterne di Cial, Stefano Stellini, a margine della conferenza stampa dal titolo ‘Riciclo Alluminio: Italia leader in Europa. Rischi e opportunità nei nuovi scenari economici e normativi’, organizzata dalla Cial e tenutasi presso la sede della Stampa Estera a Roma