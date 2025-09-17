E' il terzo anno consecutivo che entra nella classifica 'World's Best Companies 2025'
Amplifon per il terzo anno consecutivo è nella lista delle migliori aziende al mondo secondo la rivista statunitense 'Time Magazine'. La classifica 'World's Best Companies 2025', realizzata in collaborazione con Statista, società specializzata in analisi di mercato, misura la soddisfazione dei dipendenti, la crescita dei ricavi e la trasparenza in materia di sostenibilità, spiega Amplifon in una nota.
L'inclusione nella graduatoria delle World's Best Companies - ricorda - si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti, ricevuti da Amplifon nel corso del 2025, dalle certificazioni Top Employer, per Europa, Nord America e America Latina, e Global Leading Employer, all'inserimento nelle graduatorie World's Greenest Companies di Newsweek ed Europe's Climate Leaders del 'Financial Times'.
Amplifon, con ricavi annui di oltre 2,4 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre 10mila punti vendita in 26 Paesi di 5 continenti.