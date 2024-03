Amsa, nominato Cda per triennio 2024-2026: Ventura presidente e Milani confermato ad

Carlotta Ventura è la nuova presidente di Amsa. Lo rende noto la società, al termine dell'assemblea degli azionisti, riunitasi oggi. Marcello Milani è stato confermato amministratore delegato, mentre il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026 risulta composto da Giulia Isola, Daniela Martinazzi e Fulvio Roncari, dirigenti del Gruppo A2a.

Carlotta Ventura, direttore comunicazione, sostenibilità e affari regionali di A2a dal luglio 2020, ha un consolidato background nei settori energia, mobilità, telecomunicazioni e digitale, con esperienze in corporate come Telecom Italia, Gruppo Fs ed Ey-Ernst Young ed è da sempre impegnata in progetti di sostenibilità ambientale, sociale e inclusione. Laureata in Lettere e Filosofia all'università La Sapienza di Roma, a febbraio 2023 ha conseguito il Sep presso la Stanford University ed è docente universitaria alla Luiss Business School e alla Pontificia Università Gregoriana.

"Desidero innanzitutto ringraziare gli azionisti per la fiducia che mi è stata accordata e Federico d’Andrea per il lavoro svolto in questi anni alla presidenza di Amsa -ha detto la neopresidente Ventura-. È per me motivo di orgoglio poter rappresentare una società storica e riconosciuta da tutti per il contributo fondamentale dato alla qualità della vita e al decoro della città di Milano. Sono consapevole della grande responsabilità che questo nuovo incarico comporta, il mio impegno sarà al servizio dei cittadini e del territorio così come la mia esperienza sui temi della sostenibilità ambientale. Nel prossimo triennio cercherò di rappresentare al meglio il lavoro e il talento dei miei colleghi, promuovendo una cultura aziendale rispettosa del contributo di tutti e inclusiva. Il nuovo Consiglio di amministrazione riflette certamente questi valori e una missione orientata a garantire qualità a persone e imprese grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate". L'incarico della nuova presidente non prevede alcuna forma di remunerazione.