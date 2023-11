Media nazionale della benzina in self service sotto quota 1,86 euro/litro, gasolio a 1,85

Scivolone del gasolio sui mercati petroliferi internazionali, in calo anche la benzina. Scendono anche i prezzi dei carburanti alla pompa: media nazionale della benzina in self service sotto quota 1,86 euro/litro, gasolio a 1,85. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service a 1,858 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,860, pompe bianche 1,855), diesel self service a 1,851 euro/litro (-5, compagnie 1,853, pompe bianche 1,847). Benzina servito a 1,999 euro/litro (-4, compagnie 2,038, pompe bianche 1,919), diesel servito a 1,991 euro/litro (-4, compagnie 2,030, pompe bianche 1,910). Gpl servito a 0,722 euro/litro (invariato, compagnie 0,730, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,451 euro/kg (+3, compagnie 1,458, pompe bianche 1,446), Gnl 1,376 euro/kg (+67, compagnie 1,381 euro/kg, pompe bianche 1,372 euro/kg).

Quanto ai prezzi sulle autostrade, la benzina self service 1,946 euro/litro (servito 2,209), gasolio self service 1,939 euro/litro (servito 2,208), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.