Angelilli: “Completamento della Orte-Civitavecchia è un obiettivo strategico”

“Il completamento della Orte-Civitavecchia è un obiettivo strategico per Civitavecchia e per il sistema Lazio, è una priorità italiana. Siamo a lavoro a tutti i livelli istituzionali per concludere questa infrastruttura. La Orte-Civitavecchia è strategica per il potenziamento ulteriore dei flussi turistici e per le merci” così Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio a seguito della conferenza presso l'Autorità portuale di Civitavecchia relativa allo “Storico record italiano 3 milioni di croceristi”.