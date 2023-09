Angelini, in Nordamerica realizzerà impianto automazione industriale e robotica

"Nei prossimi 5 anni, a fronte di contratti già acquisiti, sarà realizzato un nuovo stabilimento in Nordamerica dedicato all'automazione industriale e alla robotica. Esso, una volta a regime, occuperà 250 addetti e affiancherà il sito storico di San Giovanni Teatino". Lo riferiscono fonti di Fameccanica, ossia Angelini Technologies, a San Giovanni Teatino (Ch), dove oggi è atteso il ministro Adolfo Urso.

Con oltre 1.300 macchine consegnate in tutto il mondo, oltre 200 milioni di fatturato nel 2022, un export che rappresenta quasi il 90 per cento del fatturato totale e oltre 600 dipendenti nelle tre sedi produttive, Fameccanica progetta e sviluppa tecnologie, robotica e servizi per la produzione industriale di prodotti di largo consumo, packaging sostenibili e servizi digitali dedicati all'ottimizzazione dei processi produttivi, con una attenzione alla sostenibilità e all'innovazione. I macchinari progettati e realizzati sono oggi in funzione in 57 Paesi del mondo. Dal 1975 progetta macchinari per la produzione industriale di prodotti igienici monouso: assorbenti, pannolini, detersivi monodose . "Tra i progetti più innovativi recentemente sviluppati - si spiega - vi è Greenpackt, un nuovo sistema integrato e brevettato, che consente di industrializzare e automatizzare la produzione di confezioni sostenibili per detersivi monodose, lavorando al contempo su macchina e packaging".