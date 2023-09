Angelini, Marsilio: "Azienda all'avanguardia e con progetti sempre innovativi"

Così il presidente della Regione Abruzzo in visita nello stabilimento di Angelini Technologies e Fameccanica che ha annunciato investimenti per 600 milioni

“Siamo stati sempre vicino a quest’azienda che è un’eccellenza del nostro Made in Italy e continueremo a supportarla. Durante la pandemia, in poco tempo, è riuscita a mettere su 25 linee per la realizzazione di mascherine, di cui poi sono stati realizzati milioni di pezzi. Con questa realtà stiamo portando avanti anche progetti innovativi”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in visita, a San Giovanni Teatino (Ch), assieme al ministro delle imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, nello stabilimento di Angelini Technologies e Fameccanica, che ha annunciato investimenti per 600 milioni.